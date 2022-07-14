В июне зафиксировали падение турпотока в Крым на 40%

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В июне этого года турпоток на Крымский полуостров упал на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих. По сравнению с прошлым годом - меньше на 40%, с 2019-м - всего на 12%, - сказал Аксенов журналистам в среду.

Он также отметил, что в следующем году Крым станет транзитным регионом для отдыха в Херсоне и Запорожье. Логистика турпотока изменится.

Ранее КП-Крым писала, что Евпатория попала в топ-10 курортов для отдыха и лечения. Крымский город, где можно провести отпуск и одновременно поправить свое здоровье, уступил пальму первенства Сочи и Кисловодску.

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