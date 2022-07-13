Евпатория попала в топ-10 курортов для отдыха и лечения

Евпатория популярна у туристов, хотя до нее добраться можно только на поезде или авто.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Появился рейтинг курортов, где летом можно хорошо провести отпуск и поправить свое здоровье.
- Сочи, Евпатория и Кисловодск, - назвали первую «тройку» эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные за июль 2022.
Евпатория, которая слывет всероссийской детской здравницей, не сдала свои позиции, несмотря на закрытый аэропорт в Симферополе.
Специалисты отметили, что в среднем туристы бронируют жилье на срок от 4 до 10 ночей, тратя на проживание от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 курортов, где хорошо отдыхать и лечиться (средняя стоимость в рублях ночи в отеле или гостевом доме):
- Сочи, 3495
- Евпатория, 3683
- Кисловодск, 2717
- Зеленоградск, 5254
- Махачкала, 3238
- Соль-Илецк, 2412
- Банное, 3927
- Тюмень, 2166
- Чемал, 3837,5
- Листвянка, 4244
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