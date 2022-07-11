Росавиация в 23 раз продлила режим ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь»

Самолеты не будут летать в 11 аэропортов России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация РФ снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части страны. Кроме аэропорта Симферополя, закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - говорится в сообщении Росавиации.

Режим «закрытого неба» будет действовать до 18 июля до 03:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что режим ограничения полетов продлен уже в 23-й раз. Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что запрет на полеты в Крым не снимут до конца спецоперации из соображений безопасности.

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