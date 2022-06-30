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Запрет на полеты в Крым не снимут до конца спецоперации. Об этом заявил спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

- Нет. Это безопасность. Не мы принимаем решение. Ни в коем случае, - сказал Константинов.

Напомним, аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции в Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор запрет на полеты в Крым продлевали 21 раз, в последний - до 6 июля. Ранее Министерство транспорта России начало обсуждать с Минобороны вопрос о снятии этих ограничений.

Ранее сообщалось, что еще один поезд сообщением Москва – Симферополь начнет курсировать с 1 июля. Состав будет ходить до 2 октября.

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