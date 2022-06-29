Еще один поезд сообщением Москва – Симферополь начнет курсировать с 1 июля

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

«Гранд Сервис Экспресс» запустит еще один поезд сообщением Москва - Симферополь. Об этом говорится в официальном telegram-канале перевозчика. Состав будет курсировать с 1 июля по 2 октября.

- Продажа билетов уже открыта. Стоимость проезда от Москвы до Симферополя зафиксирована и не меняется от спроса: в плацкартном вагоне - 4 873 рубля, в купейном вагоне - 8 504 рубля (верх), 9 424 рубля (низ), - говорится в сообщении.

Поезд №563/564 будет отправляться из Москвы ежедневно в 21.30 и прибывать в крымскую столицу через день в 23.05. На дорогу уйдет 49 часов 35 минут. Из Симферополя поезд будет выходить в 13.35 и прибывать в Москву через сутки в 13.57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты. Состав будет курсировать через Тулу, Орел, Курск и Воронеж.

Напомним, симферопольский аэропорт будет закрыт как минимум до 6 июля. Тем, кто желает добраться в Крым, придется воспользоваться альтернативными маршрутами.

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