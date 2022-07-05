Росавиация в 22 раз продлила режим ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь»

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Росавиация РФ в 22 раз продлила запрет на полеты в международный аэропорт «Симферополь». Самолеты не будут летать минимум до 12 июля.

- Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 12 июля 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - сообщили в пресс-службе воздушного порта.

Информацию об альтернативных маршрутах для пассажиров отмененных авиарейсов можно узнать на сайте аэропорта «Симферополь» в разделе пресс-центр.

Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажи в два дополнительных плацкартных вагона в поезде сообщением Симферополь – Кисловодск. Также два дополнительных плацкартных вагона добавлены в поезд №395/396 Симферополь – Астрахань (через Волгоград).

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