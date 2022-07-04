Открыта продажа билетов на дополнительные вагоны поезда Симферополь – Кисловодск

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

«Гранд Сервис Экспресс» открыл продажи в два дополнительных плацкартных вагона в поезде Симферополь – Кисловодск. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании.

- Хорошие новости для пассажиров, путешествующих в Крым из южных городов России - Кисловодска, Волгограда, Астрахани и Сочи. Сегодня мы открыли продажу билетов в два дополнительных плацкартных вагона в поезде №425/426 Симферополь - Кисловодск, - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на следующие даты отправления: из Симферополя - 6, 14, 22, 30 июля, 7, 15, 23, 31 августа, 8, 16, 24 сентября, 2, 16 октября; из Кисловодска - 08, 16, 24 июля, 1, 9,17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября.

Также два дополнительных плацкартных вагона добавлены в поезд №395/396 Симферополь – Астрахань (через Волгоград) на даты отправления из крымской столицы - 9, 17, 25 июля, 7, 2, 10, 18, 26 августа, 3, 11, 19, 27 сентября, 5 октября; из Астрахани 12, 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября и 8 октября.

Напомним, с 1 июля начал курсировать еще один поезд сообщением Москва – Симферополь начнет курсировать. Состав будет ходить до 2 октября.

Отметим, что симферопольский аэропорт будет закрыт как минимум до 6 июля. Росавиация продлила запрет на полеты в 21 раз. Тем, кто желает добраться в Крым, придется воспользоваться альтернативными маршрутами.

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