Суд вынес приговор нижегородцу, заработавшему в Крыму на подпольных онлайн-казино 220 млн рублей

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 6 до 13,5 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Крым вынес приговор жителю Нижнего Новгорода и его пособникам за организацию на полуострове подпольного игрового бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, нижегородец выступил организатором и руководителем преступного сообщества. Обязанность по набору администраторов и подсчету заработка он возложил на мужа своей сестры. Всего в незаконном бизнесе принимали участие 16 человек из Нижегородской, Владимирской, Мурманской областей, а также из Крыма. С 2015 по 2019 год им удалось заработать на территории Керчи и Севастополя более 220 миллионов рублей.

- Суд с учетом собранных следствием доказательств и по результатам судебного разбирательства пришел к выводу о виновности подсудимых, приговорив двух руководителей и четырех участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 6 лет до 13,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Остальным участникам назначено от 5,5 лет до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет. Кроме того, всех осужденных обязали выплатить от 150 тысяч до одного миллиона рублей штрафа.

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