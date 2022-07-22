ФСБ в Крыму поймала сотрудника местного предприятия на разглашении гостайны

Действия "шпиона" не нанесли ущерб государству, поэтому он отделался штрафом Фото: "КП" Архив

Силовики выявили потенциальный канал утечки сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, ущерб государству едва не нанес житель Феодосии.

Речь идет о выполнении государственного оборонного заказа по строительству малых ракетных кораблей. В сентябре 2018 года сотрудник одного из феодосийских предприятий, которое и выполняло данный заказ, «слил» данные своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям.

Мужчину задержали силовики. Он в полном объеме признал свою вину.

- Следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны), - отметили в пресс-службе ФСБ.

К счастью, ущерб государству действия крымчанина не нанесли. Верховный суд Крыма учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал сотрудника феодосийского предприятия на 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее бывшего служащего Черноморского флота приговорили к семи годам колонии за госизмену. Он собирал данные о кадровом составе штаба ЧФ и дислокации воинских частей, после чего передавал информацию представителю иностранного государства.

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