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Происшествия22 июля 2022 7:40

ФСБ в Крыму поймала сотрудника местного предприятия на разглашении гостайны

Мужчина «сливал» данные своему подчиненному
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Действия "шпиона" не нанесли ущерб государству, поэтому он отделался штрафом

Действия "шпиона" не нанесли ущерб государству, поэтому он отделался штрафом

Фото: "КП" Архив

Силовики выявили потенциальный канал утечки сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, ущерб государству едва не нанес житель Феодосии.

Речь идет о выполнении государственного оборонного заказа по строительству малых ракетных кораблей. В сентябре 2018 года сотрудник одного из феодосийских предприятий, которое и выполняло данный заказ, «слил» данные своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям.

Мужчину задержали силовики. Он в полном объеме признал свою вину.

- Следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны), - отметили в пресс-службе ФСБ.

К счастью, ущерб государству действия крымчанина не нанесли. Верховный суд Крыма учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал сотрудника феодосийского предприятия на 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее бывшего служащего Черноморского флота приговорили к семи годам колонии за госизмену. Он собирал данные о кадровом составе штаба ЧФ и дислокации воинских частей, после чего передавал информацию представителю иностранного государства.

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