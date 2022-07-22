ФСБ в Крыму задержала петербуржца, ехавшего участвовать в боевых действиях на стороне Украины

Жителю Санкт-Петербурга грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: скриншот из видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму задержали петербуржца, который планировал вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, 35-летний мужчина собирался через Крым пересечь границу с Россией и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Житель Санкт-Петербурга поддерживал связь с украинскими боевиками и планировал присоединиться к ним - участвовать в диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан.

- Для реализации своих целей он уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В отношении петербуржца завели уголовное дело по третьей части статьи 30 и второй части статьи 208 УК РФ (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании). За такое преступление предателю родины грозит до 15 лет тюрьмы.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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