Ледяное море и дожди. Синоптики расстроили погодой на выходные в Крыму

В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются грозовые дожди, Фото: Архив "КП"

Июль близится к своему логическому завершению. До августа осталось меньше десяти дней, но погода в Крыму что-то не радует своим летним зноем. Вечерами на полуострове стоит прохлада, а температура моря слишком холодная для купания. Как сообщают синоптики крымского гидрометцентра, на выходных на полуостров вновь обрушатся дожди.

Так, по информации метеорологов, в ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются грозовые дожди, которые могут начаться уже под конец пятницы. Температура днем опустится с 29 до 24 градусов, а ночью упадет до 13.

- Ливни можно будет наблюдать на полуострове 22 и 23 июля. К воскресенью осадки в виде дождя прекратятся, однако останется небольшая облачность. Температура днем будет доходить до 31 градуса со знаком плюс, - сообщили КП-Крым в пресс-службе гидрометцентра.

Кроме того, из-за высокой температуры в воскресенье в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

По словам синоптиков, морская вода пока не радует своей температурой. Но к выходным, наконец, прогреется до комфортной температуры, и снова можно будет купаться. На южном берегу полуострова температура воды составит от 22 до 24 градусов, в Севастополе от 21 до 23. Самое холодное море в ближайшие дни будет в Евпатории - всего 16 градусов и Феодосии - 20 градусов.

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