«Держу путь на Крым»: Киркоров устроит концерт для раненых военных в Ялте и Феодосии

Сейчас Филипп Бедросович проводит концерты по югу России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце июля на концерт в Крыму приедет известный российский артист Филипп Киркоров. На свое представление певец также приглашает раненых бойцов во время специальной военной операции.

Судя по информации на официальном сайте Киркорова, первый концерт он даст в Феодосии 26 июля, а 27 – в Ялте в концертном зале «Юбилейный».

- Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Мы – огромная сила. Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всего два концерта – в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших герое. Я приглашаю на свои концерты раненных военных, которые восстанавливают силы в госпиталях. Россия – великая страна, жду вас, - говорит артист на своей странице в соцсети.

Сейчас Филипп Бедросович проводит концерты по югу России. Во время последнего выступления артист решил объяснить, почему не покинул страну во время спецоперации. По его словам, в первую очередь сыграло роль то, что Россия — родина певца, поэтому она ассоциируется с его началом как артиста и человека.

После этих слов зрители поддержали кумира аплодисментами и криками «молодец».

- Когда все бегут из страны - я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным - моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе, - объяснил Киркоров.

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