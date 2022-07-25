День ВМФ в Севастополе-2022: полная программа праздника

День Военно-морского флота в этом году пройдет 31 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе день ВМФ в 2022 году состоится 31 июля. В этот день в городе-герое пройдут мероприятия, посвященные профессиональному торжеству военных моряков и офицеров. «Комсомолка» публикует полную программу праздника в этом году.

День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля - постоянной даты у него нет. В этом году праздник выпал на самый конец месяца - 31 июля. Несмотря на то, что день ВМФ считается торжеством моряков, празднует его по традиции вся Россия.

Севастополь считается одним из главных городов, где широко отмечается День Военно-морского флота. Популярен он и у туристов, ведь история города-героя включает в себя множество героических моментов, связанных с морским флотом, начиная еще со времен царствования Екатерины Второй. Неудивительно, что Севастополь отмечает День ВМФ с особым трепетом. Праздник проводится в Севастопольской бухте, известной туристам, в том числе по Памятнику затопленным кораблям.

В 2022 году Севастополь отметит День ВМФ с размахом, но без привычного морского парада.

-Парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской пристани будут носить протокольный характер, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

День Военно-морского флота начнется с молебна в усыпальнице адмиралов - Владимирском соборе. После этого по традиции пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Большая часть мероприятий в 2022 году пройдет на Графской пристани. Так, там состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей.

В этом году в день ВМФ присвоят имя патрульному катеру Крымской военно-морской базы. Его назовут в честь замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия, героически погибшего во время спецоперации на Украине - наименование «Капитан 1-го ранга Андрей Палий».

Кроме того, 31 июля состоятся соревнования хайдайверов, которые смогут посетить все жители и гости города.

Завершится праздник артиллерийским салютом и фейерверком. Состоится он в Севастопольской бухте с 22:00 до 22:30.

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