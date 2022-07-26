Кристально чистое море и «тайный» берег: что происходит на Яшмовом пляже Севастополя в разгар курортного сезона-2022

Корреспондент «КП-Крым» побывала на Яшмовом пляже и насладилась потрясающими видами Фото: Ирина ГЕРЦ

Большинство пляжей Крымского полуострова полны отдыхающих в разгар летнего сезона, несмотря на официально признанное снижение турпотока. Не стала исключением и жемчужина прибрежного отдыха в Севастополе - Яшмовый пляж.

Он находится рядом с мысом Фиолент, расположенным в Севастопольском городском округе. Добраться до пляжа можно двумя путями - на катере от Балаклавы и пешком по ступенькам. В первом случае нужно выложить 300 рублей с человека – за путь в одну сторону. Второй способ – бесплатный, но осилить дорогу с пляжа, преодолевая крутую гору – задача не из легких. Ведь, чтобы увидеть кристально чистое море придется преодолеть нехилый путь - 814 ступенек вниз и такое же расстояние на обратном пути.

Вид с вершины близ мыса Фиолент завораживает своей красотой Фото: Ирина ГЕРЦ

Корреспондент «Комсомолки» провела выходные на Яшмовом пляже и лично убедилась – дорога туда не из легких, но оно того стоит.

СПУСК ДЛИНОЮ В ПОЛЧАСА

Чтобы добраться до Яшмового пляжа, необходимо ехать по Фиолентовскому шоссе. Ориентир - Свято-Георгиевский монастырь. Оставить машину можно на бесплатной стоянке в километре от спуска на пляж, ведь в разгар курортного сезона припарковаться на вершине горы будет очень и очень проблематично.

Найти спуск несложно – лестница, ведущая к пляжу, находится рядом с монастырем. В неудобной обуви на Яшмовый пляж лучше не соваться - спуск достаточно узкий, а ступеньки - высокие. Да и с плохой физической подготовкой будет нелегко. Однако предвкушение от посещения пляжа перекрывает все эти сложности.

Всего ступенек 814, однако, по пути на пляж может показаться, что их даже меньше. Спуск оборудован несколькими площадками для отдыха со скамейками, с которых открывается потрясающий вид.

По пути можно отдохнуть Фото: Ирина ГЕРЦ

Предстоящий отдых немного омрачает вереница людей, поднимающихся на встречу. На лицах некоторых выражается невообразимая мука, а с лиц градом катится пот. В местах отдыха они с трудом переводят дух.

Впрочем, на лестнице встречается довольно много людей пенсионного возраста, которым путь дается на удивление легко.

Кстати, по дороге можно купить местное вино или освежиться лимонадом.

Если не торопиться и останавливаться на смотровых площадках, чтобы насладиться красотами, путь вниз займет около получаса. Но если вам не терпится искупаться, то спуститься можно и за 10 минут. Главное, смотреть под ноги и не тормошить других отдыхающих.

СИНЕЕ-СИНЕЕ МОРЕ

Несмотря на то, что колени предательски болят, про них тут же забываешь, едва взглянув на потрясающее море - синее и кристально чистое. В бухтах пришвартованы катера и яхты, а пляжные лавки готовы предложить товары на любой вкус.

Выручить голодных отдыхающих всегда готовы местные торговые лавки Фото: Ирина ГЕРЦ

Цены, однако, кусаются. К примеру, вареная кукуруза стоит 150 рублей, тогда как на остальных пляжах полуострова ее можно купить в пределах 80-100 рублей. Этому есть объяснение - попробуй дотащи полный початков чан по сотням ступенек.

Напротив пляжа красуется Георгиевская скала. Добраться до нее можно лишь вплавь. И таких смельчаков немало. Скалистый островок оборудован лестницами, поэтому те, кто доплыл, могут взглянуть на Яшмовый пляж с другой стороны.

Добраться до пляжа можно как на катере от Балаклавы, так и пешком от Георгиевского монастыря Фото: Ирина ГЕРЦ

ТАЙНОЕ МЕСТО

Несмотря на тяжелый путь, основной пляж полон отдыхающих. Тем не менее, найти укромный уголок можно. Для этого нужно пойти направо от лестницы и дойти до скалы у самого конца пляжа. Именно за ней находится еще один пляж, на котором гораздо меньше отдыхающих. Добраться до «лакомого кусочка» можно, если обойти скалистый выступ по морю.

Яшмовый пляж полон людей Фото: Ирина ГЕРЦ

Стоит отметить, что уровень воды человеку среднего роста - по пояс, поэтому маленьких детей лучше посадить на плечи, а рюкзак поднять над головой, чтобы не промочить.

СТОЯНКА ДЛЯ КАТЕРОВ

Яшмовый пляж - излюбленное место для отдыхающих на яхтах, поэтому единиц водного транспорта пришвартовано много в любой день. Отдыхающим они, однако, не мешают. Разве только громкой музыкой, доносящейся с палуб.

На "тайном" пляже людей существенно меньше Фото: Ирина ГЕРЦ

Если на основном пляже инвентарь, спасающий от солнца, можно арендовать, то на «тайном» таких услуг нет. Тени в этих местах в разгар дня не найти, поэтому желательно взять с собой головные уборы, пляжные зонтики или другую защиту от солнца.

Побывать на Яшмовом пляже стоит хоть раз в жизни Фото: Ирина ГЕРЦ

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Хотя во время принятия солнечных ванн и купания в синей воде думать о предстоящем подъеме не нужно, сделать это все же предстоит. Именно на обратном пути начинаешь отчетливо осознавать, что такое 814 (!) ступенек.

Главное здесь не торопиться и стараться постоянно идти в одном ритме. Те, кто не следуют этим правилам и стремятся быстрее преодолеть непростой путь, быстро выдыхаются. Таких людей спустя несколько десятков метров встречаешь на смотровой площадке - обессиленных и жадно пьющих воду.

Обратный путь будет нелегким, но на пути встретятся подбадривающие надписи Фото: Ирина ГЕРЦ

По дороге можно встретить мотивационные надписи, например: «Соберись, тряпка!». А в конце на одной из ступенек вы с радостью для себя прочитаете: «814, ура!». На вершине можно встретить лежащих людей. Подобно лыжникам, пробежавшим марафон, они падают после подъема. Лица у них уставшие, но довольные.

По окончанию марш-броска отдыхающих ждет такое послание Фото: Ирина ГЕРЦ

Побывав на Яшмовом пляже, можно с чистой совестью пропустить занятие в спортзале – кардио обеспечено.

Несмотря на тяжелый путь, севастопольский Яшмовый пляж стоит того, чтобы побывать на нем хотя бы однажды.

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