Как выглядит солнечная Евпатория в июле 2022 года: 9 типичных фото курорта в разгар лета

Легендарный Геракл охраняет покой гостей и жителей Евпатории.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым – отличное место для отдыха, особенно если на полуостров приехать в теплое время года. Правда, с «приехать» в этом году возникли сложности, потому что закрыт аэропорт в Симферополе, но все-таки туристы не обделили своим вниманием крымские курорты.
Евпатория - отличное место для отдыха детей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпатория тоже принимает гостей, среди которых очень много мальчишек и девчонок, что вполне объяснимо, ведь город на западе Крыма - общепризнанная детская здравница.
На пляжах чисто и безопасно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В приморский город на берегу Черного моря стараются и простые отдыхающие, и те, у кого проблемы со здоровьем. Талантливые врачи, климат и местные грязи лечат и детвору, и взрослых.
На пляжах не очень много отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Но в этом году на улицах и пляжах Евпатории пустовато.
- А что вы хотите?! Прилететь в Крым нельзя - с начала спецоперации на Украине действует запрет для пассажирской авиации. Ехать на машине с нездоровым ребенком не каждый решиться. Поезд не слишком комфортный и быстрый транспорт, да и билеты еще нужно достать. Вот частные гостиницы и гостевые дома полупустые. В санаториях, где не только предоставляют крышу над головой, но еще и лечение, дела идут чуть лучше, - призналась КП-Крым владелица одной из частных гостиниц.
Вот и эксперты говорят о том, что туристический поток в этом году значительно снизился. И те объекты, в которые сейчас загружены не больше, чем на треть, скорее всего будут вынуждены закрыться.
В Евпатории можно хорошо отдохнуть не только у моря, но в парках и скверах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Несмотря на мало оптимистичную статистику, Евпатория все так же хороша.
По улицам курорта гуляют симпатичные девушки в купальниках.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Уютные улицы так и манят на прогулку тех, кому уже надоело жариться под солнышком и плавать в море.
Иногда продавцов больше, чем покупателей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Можно просто пройтись по улице, или же завернуть в торговые ряды, чтобы осчастливить местных предпринимателей, сделав им выручку.
По городу можно прокатиться на трамвае.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
И конечно же обязательно прокатиться на милом трамвайчике, который можно запросто причислить к разряду городских достопримечательностей.
В Евпатории есть клумба, похожая на календарь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Туристов больше, но объемы не те»: спасут ли провальный сезон в Крыму отдыхающие на машинах
Пока полностью загруженными остаются только рейтинговые объекты (подробнее)
Битва за место у моря: что происходит на пляжах Крыма в разгар турсезона-2022
Рассказываем, где сейчас не протолкнуться (подробнее)
(подробнее)
Полупустая набережная и никакой суеты: что происходит в Севастополе в разгар лета 2022
На Крымском полуострове этим летом стало меньше туристов (подробнее)
В Алуште на центральном пляже яблоку негде упасть
В городе-курорте по выходным очень многолюдно (подробнее)
Ограничения на полеты в Крым продлили в 25 раз
Симферопольский аэропорт будет закрыт как минимум до 30 июля (подробнее)