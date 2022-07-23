Как выглядит солнечная Евпатория в июле 2022 года: 9 типичных фото курорта в разгар лета

Легендарный Геракл охраняет покой гостей и жителей Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым – отличное место для отдыха, особенно если на полуостров приехать в теплое время года. Правда, с «приехать» в этом году возникли сложности, потому что закрыт аэропорт в Симферополе, но все-таки туристы не обделили своим вниманием крымские курорты.

Евпатория - отличное место для отдыха детей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория тоже принимает гостей, среди которых очень много мальчишек и девчонок, что вполне объяснимо, ведь город на западе Крыма - общепризнанная детская здравница.

На пляжах чисто и безопасно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В приморский город на берегу Черного моря стараются и простые отдыхающие, и те, у кого проблемы со здоровьем. Талантливые врачи, климат и местные грязи лечат и детвору, и взрослых.

На пляжах не очень много отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но в этом году на улицах и пляжах Евпатории пустовато.

- А что вы хотите?! Прилететь в Крым нельзя - с начала спецоперации на Украине действует запрет для пассажирской авиации. Ехать на машине с нездоровым ребенком не каждый решиться. Поезд не слишком комфортный и быстрый транспорт, да и билеты еще нужно достать. Вот частные гостиницы и гостевые дома полупустые. В санаториях, где не только предоставляют крышу над головой, но еще и лечение, дела идут чуть лучше, - призналась КП-Крым владелица одной из частных гостиниц.

Вот и эксперты говорят о том, что туристический поток в этом году значительно снизился. И те объекты, в которые сейчас загружены не больше, чем на треть, скорее всего будут вынуждены закрыться.

В Евпатории можно хорошо отдохнуть не только у моря, но в парках и скверах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Несмотря на мало оптимистичную статистику, Евпатория все так же хороша.

По улицам курорта гуляют симпатичные девушки в купальниках. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Уютные улицы так и манят на прогулку тех, кому уже надоело жариться под солнышком и плавать в море.

Иногда продавцов больше, чем покупателей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Можно просто пройтись по улице, или же завернуть в торговые ряды, чтобы осчастливить местных предпринимателей, сделав им выручку.

По городу можно прокатиться на трамвае. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

И конечно же обязательно прокатиться на милом трамвайчике, который можно запросто причислить к разряду городских достопримечательностей.

В Евпатории есть клумба, похожая на календарь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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