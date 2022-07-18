В Алуште на центральном пляже яблоку негде упасть

Центральный пляж Алушты 17 июля 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Алушту в разгар лета буквально заполонили отдыхающие, несмотря на закрытый аэропорт в Симферополе.

Особенно впечатляюще выглядел в минувшие выходные центральный городской пляж, который находится вблизи знаменитой ротонды.

Ротонда. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Набережная из-за реконструкции лишь частично открыта для пешеходов, и недавно там даже прорвало канализацию, но у подножия белоснежного символа курорта работы завершены и там уже можно сделать фото на память.

На набережной появился душ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Неподалеку появились 3 душевых-лейки, где купальщики с удовольствием смывают со своих тел морскую соль и песок.

- Цены на жилье в Алуште смешные! Мы сняли номер на тысячу рублей дешевле, чем прошлым летом, - поделилась с КП-Крым жительница Санкт-Петербурга. - Вот и приехали на поезде, раз самолеты не летают.

Профессорский уголок Алушты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Профессорский уголок мало в чем уступает центральному пляжу. Здесь тоже приложить определенные усилия, чтобы найти место на морском берегу по своему вкусу.

Алушта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За Алушту можно порадоваться от души. Ведь этим летом Крымский полуостров испытывает дефицит туристов, которых по официальной статистике чуть ли не два раза меньше, чем обычно.

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