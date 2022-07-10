На набережной Алушты забил дурно пахнущий «источник»

На набережной Алушты прорвало канализацию
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Алуште 10 июля в самом начале набережной, которую капитально ремонтируют, запульсировал зловонный источник.
- Что это?! А сами вы как думаете? Чувствуете, как пахнет? Канализационные стоки идут, - так эмоционально отвечают на расспросы туристов сотрудники близлежащего кафе, которые старательно отгоняют вонючие воды подальше от заведения.
Сотрудники кафе попытались с помощью тележки направить канализационные стоки в море
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сначала они шустро размахивали вениками и лопатами, а потом подручными средствами, то есть тележкой-платформой, стараясь направить потоки канализации в сторону Черного моря.
Власти города ситуацию на набережной пока не коментировали.
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