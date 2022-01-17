Капремонт центральной набережной Алушты завершат к началу курортного сезона 2022

В настоящие дни набережная Алушты выглядит довольно невзрачно. Фото: Крымская газета

Центральная набережная Алушты к началу курортного сезона 2022 года будет капитально отремонтирована. На обновление парапета, замену плитки, водоканализационной и ливневой систем, светильников и лавочек будут выделены средства из республиканского и муниципального бюджетов.

- В ближайшее время нас ждет грандиозное событие, капитальный ремонт центральной набережной - «сердца» нашего любимого города. Особое внимание будет уделено инженерным коммуникациям, которые проходят как по набережной, так и под ней, - цитирует Крымская газета главу администрации города Галину Огневу.

Также в порядок приведут и зону, которая наиболее подвержена влиянию штормов - берму. Только на ее реконструкцию намерены потратить 28 миллионов рублей.

Участок набережной до кафе «Встреча» полностью станет пешеходной зоной. Вместо привычной скульптуры морского конька поставят лавочки и большие часы, которые будут означать «встречу под часами».

Ранее сообщалось, что в Симферополе обустроят 18 дворовых и 6 общественных пространств в 2022 году. На сегодняшний день уже разработана проектная документация по всем объектам.

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