Названы скверы и дворы Симферополя, которые благоустроят в 2022 году

В этом году в крымской столице отремонтируют 18 дворовых и 6 общественных территорий. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на 2022 год запланировано благоустройство 18 дворовых и 6 общественных пространств. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на сегодняшний день уже разработана проектная документация по всем объектам.

На все работы потребуется порядка 516,5 миллиона рублей, из которых 225,7 миллиона уйдут на благоустройство общественных территорий.

По планам, в этом году в порядок приведут бульвар Франко, зеленые зоны на улице Залесской, сквер Дыбенко, территории у Даниловского пруда, у доски почета КРИК и сквер у памятника «Скорбящая».

Если говорить о дворовых территориях, то благоустройство в этом году будет проводиться по таким адресам:

1. Улицы Ростовская, 3, 5 и Киевская 135;

2. Улица Ковыльная, 42, 46;

3. Улица Трубаченко, 12,14;

4. Улица Севастопольская, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5;

5. Улица Гавена, 99, 101, 103, 105;

6. Переулок Марсовый, 5/32, 7 и улица Грэсовская, 8;

7. Улица Севастопольская, 72/1, 72/2, 72/3, 72/6;

8. Улица Суходольная, 169, 105а;

9. Улицы Киевская, 127, 129, Полевая, 95 и переулок Молодых подпольщиков, 7;

10. Улица Гоголя, 74; 11. Улица Морозова, 13;

12. Улицы Залесская, 45, 47, 49, Баррикадная, 70;

13. Улица Кечкеметская, 85, 87, 91;

14. Улицы Киевская, 16, 6/6, 6/5, 8, Фрунзе, 36а, 36;

15. Улица Маршала Жукова, 43;

16. Улица Киевская, 132, 134, 134а, 136, 138, 140;

17. Улица Лескова, 66, 68;

18. Улица Эскадронная, 3.

По этим адресам намерены отремонтировать тротуары, пешеходные дорожки, сделать уличное освещение, установить скамейки и урны. Уже в феврале текущего года будут заключены договоры с подрядчиками на выполнение работ.

Ранее сообщалось, что смотровую площадку на Маршала Жукова в Симферополе благоустроят в 2022 году. За эту территорию проголосовало наибольшее количество горожан.

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