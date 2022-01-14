Смотровую площадку на Маршала Жукова в Симферополе благоустроят в 2022 году

В этом году благоустроят видовую площадку на Маршала Жукова в Симферополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Симферополя в 2022 году намерены заняться благоустройством общественной территории в районе улица Маршала Жукова.

- Мы планируем уже сейчас начинать благоустройство – это пространство на Маршала Жукова на верхнем плато. Видовая площадка там достаточно интересная, - сообщила в эфире «Радио Крым» начальник главного управления по реализации национальных проектов в РК Наталья Писарева.

Эту территорию для реконструкции выбрали сами жители Симферополя. На платформе za.gorodsreda.ru площадка на Маршала Жукова набрала наибольшее количество голосов - более 6 тысяч человек хотят, чтобы эту зону привели в надлежащий вид.

Ранее сообщалось, что завершение благоустройства некоторых территорий крымской столицы было перенесено на 2022 год. Уже начата работа по заключению новых контрактов.

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