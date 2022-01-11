Завершение благоустройства некоторых территорий Симферополя перенесено на 2022 год

В 2022 году в крымской столице намерены завершить благоустройство некоторых общественных и дворовых территорий. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя в этом году намерены завершить благоустройство некоторых общественных и дворовых территорий, работы по которым не были окончены в 2021 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

По его словам, уже готов конкретный план мероприятий и долгосрочные графики по завершению.

- На 2022 год уже определены по благоустройству как общественные территории, так и дворовые. Уже сейчас начата работа по проведению конкурса и заключению контрактов, - рассказал Балахонов.

Ранее сообщалось, какие скверы и парки намерены благоустроить в Симферополе в 2022 году. Деньги на эти цели выделят по соглашению с правительством Москвы. В планах провести ремонт 5 общественных пространств и 18 дворов.

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