В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа

На территории Крыма сейчас спокойно - ситуация полностью контролируется органами власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, он будет действовать с 20:00 25 июля 2022 года до 20:00 9 августа 2022 года на территории нескольких муниципалитетов и районов, а также на важных объектах полуострова.

Режим «желтого» уровня террористической опасности, как и ранее, будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Распространяется он на объекты министерства транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

- Безопасность республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава республики напомнил, что в Крыму сохраняется абсолютно спокойная обстановка, а ситуация находится под полным контролем органов власти всех уровней.

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