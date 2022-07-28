Тысяча километров до цели: крымчанин, на спор отправившийся в Магадан, ночует в палатках и чинит байк американцу

С американцем Чарльзом Антон Юрков познакомился под Красноярском, когда помогал мужчине с ремонтом. Фото: Антон Юрков\VK

Житель Судака Антон Юрков, который в начале июня на спор отправился на старом мотоцикле «Иж» в Магадан, все быстрее приближается к цели. Как рассказал 42-летний крымчанин, сейчас он находится в поселке Кюбеме в восточной части Якутии, а до конечной точки ему осталось всего ничего - 1146 км.

В пути Антон уже полтора месяца - из Судака он выехал 11 июля. Как «Комсомолка» рассказывала ранее, Антон Юрков решил поехать до Магадана на мотоцикле после спора с другом. К мотокруизу крымчанин тщательно подготовился, ведь на кону стоит не только честь, но и загадочный приз. Предмет спора, однако, Антон пока не раскрывает - таков устав пари. В качестве средства передвижения мужчина выбрал достаточно необычный экземпляр - старенький мотоцикл «Иж Юпитер» 1989 года выпуска.

До Магадана Антон отправился после спора с другом. Фото: Антон Юрков\VK

АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ

До Магадана Антон поедет не один - к нему присоединился байкер из Америки Чарли Вейсель. Познакомились мужчины на одном из пит-стопов под Красноярском - у американца сломался байк, и крымский автомеханик вызвался ему помочь. Мужчинам было суждено разъехаться в разные стороны, но Чарльз оказался под таким впечатлением от общения с Антоном, что нашел его номер через знакомых байкеров и «догнал» крымчанина по дороге в Читу.

Американцу повезло встретить крымчанина по пути- Антон профессиональный автомеханик. Фото: Антон Юрков\VK

Несмотря на то, что Чарли ни слова не понимает по-русски, общению мотоциклистов это не мешает - Антон вспомнил школьную программу английского и прекрасно понимает забугорного друга.

ТОРМОЗЯТ ПОЛОМКИ

Поездка выдалась по-настоящему мужской - Антон и Чарли не тратят деньги на отдых в гостиницах, а ночуют прямо в палатках. Места выбирают потише и поближе к воде - поселок Кюбеме в Якутии для этого идеальный вариант. Не смущает мужчин и холод - средняя температура летом там редко достигает даже +20 градусов.

Ночуют мужчины чаще всего в палатках - так дешевле. Фото: Антон Юрков\VK

К сожалению, не обходится и без поломок.

- У Чарли при выезде из Кюбеме порвался приводной ремень на колесо. Пока все заменили, уже и обед почти. Связь телефонную не найти, а Интернет и подавно, - сокрушается Антон Юрков.

ПОЯВИЛИСЬ ПОКЛОННИКИ

Стоит отметить, что за приключениями автомеханика из Судака наблюдают почти шесть тысяч человек. За полтора месяца число подписчиков Антона в соцсетях увеличилось в разы. Среди них как байкеры, так те, кто удивляется смелости мужчины.

На своем стареньком "Иже" Антон проехал уже более 10 тысяч километров. Фото: Антон Юрков\VK

Поклонники всячески подбадривают Антона и его нового друга Чарльза, а также переживают, если крымчанин не появлялся в Сети более суток.

Не обходится и без шуток. Те, кто следит за крымчанином уже давно, заметили, что Harley Чарльза ломается гораздо чаще, чем «Иж» Антона

- В конце поездки американец купит «Иж».

- Не думал что «Иж» окажется прочнее «Харлея».

- Как американец вообще с такой «вилкой» по сибирским дорогам ездит?

- Чарли теперь уже просто обязан в Судак ехать на ПМЖ, - шутят подписчики.

Антон делится красотами России на своей странице. Фото: Антон Юрков\VK

Шутки шутками, но абсолютно все подписчики переживают за Антона и его нового друга, и желают мужчинам безопасной поездки. Это приключение, без сомнения, запомнится мужчинам надолго, ведь в нем нет места политике, а есть только дружба и взаимопомощь.

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