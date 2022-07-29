В Севастополе СК завел на экс-заведующую детсадом уголовное дело из-за упавшей на ребенка театральной ширмы

Театральная ширма была куплена по госконтракту. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы в детском саду из-за упавшей на нее театральной ширмы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города-героя, все произошло в ноябре 2021 года.

Приобрела театральную ширму по госконтракту бывшая заведующая детского сада. Во время занятий ребенок потянул ширму на себя, в результате чего конструкция упала и сломала воспитаннице детского сада ногу.

Заведующая детсадом не убедилась в безопасности ширмы для детей. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Как «Комсомолка» сообщала ранее, Следком возбудил уголовное дело в отношении экс- заведующей сада по статье «Халатность». Сотрудница дошкольного учреждения не серьезно отнеслась к своим обязанностям и не выявила, что конструкция не была закреплена должным образом.

- Заведующая детским садом не обеспечила контроль за состоянием мебели и своевременно не выявила дефекты. Оборудование не имело ограничителей раскрытия боковых секций, которые бы гарантировали его устойчивость, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

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