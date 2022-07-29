Культурологическая экспертиза в судебных делах о порнографии и экстремизме

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Любая экспертиза представляет собой исследование. В то время как научные исследования нацелены на поиск и открытие нового, экспертное исследование стремится глубже прояснить факты существующей реальности.

С самыми разными проявлениями существующей реальности работают эксперты-культурологи. Дело в том, что культурологическая экспертиза предполагает исследование объектов культуры – под такое широкое определение может подойти буквально все что угодно, поэтому объектом культурологической экспертизы может быть и фарфоровое блюдце, и вывеска, и песня, и старинное оружие.

Истоки культурологической экспертизы уходят далеко в прошлое, но ее нормативно-правовая база оформилась не так давно – уже в XXI веке. Безусловно, у культурологической экспертизы есть ряд четко сформулированных задач и разработанная методология их решения. Однако границы культурологической экспертизы остаются размытыми, на периферии этой области появляются все новые вопросы и новые возможности.

Уже сейчас культурологическая экспертиза далеко не всегда проводится в рамках следствия или по решению суда. За ней часто обращаются физические и юридические лица для своих нужд.

Какие задачи решает культурологическая экспертиза?

Рассмотрим, какие задачи чаще всего решает культурологическая экспертиза, и в каких случаях она может понадобиться.

Установление исторической, культурной ценности различных объектов – предметов искусства, антиквариата, фамильных ценностей, религиозных реликвий. Обычно за такой экспертизой обращаются при музейной атрибуции, собираясь вывезти предметы культуры за границу или продать их на аукционе.

Установление сходства или тождества двух произведений (экспертиза плагиата). Чаще всего требуется в делах о нарушении авторских и смежных прав. При этом объекты экспертизы могут сочетать в себе компоненты различной природы (аудио, видео, текст, изображения).

Установление оригинальности, творческого характера произведения. Такая экспертиза поможет узнать, распространяется ли на конкретное произведение авторское право, а также определить ценность этого произведения и его рыночную стоимость.

Выявление наличия/отсутствия пропаганды нацизма, экстремизма в визуальных образах. Объектом данной экспертизы могут выступать одежда и другие товары с принтами и орнаментами, графические изображения, опубликованные в интернете, полиграфическая продукция. Цель экспертизы – установить связь между спорными визуальными образами и символикой запрещенной идеологии.

Определение нарушений моральных норм в различных произведениях (экспертиза порнографии). В качестве объекта данного вида экспертизы могут служить тексты, фото, аудио- и видеоматериалы. Цели обращения за такой экспертизой тоже могут быть различны – от стремления получить лицензию на реализацию эротической продукции до обвинений в растлении или незаконном изготовлении порнографии.

Экспертиза порнографии

Экспертиза порнографии – один из востребованных видов культурологической экспертизы. Этому легко найти объяснение – эротические образы встречаются всюду: в рекламе самых разных товаров и услуг, в интернете, в оформлении полиграфической продукции, в кино. Важно убедиться, что конкретные материалы не относятся к порнографии, ведь ее распространение уголовно наказуемо.

Правовое регулирование оборота порнографии

Согласно статье 242 УК РФ, изготовление и распространение порнографии «наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Более того, сама порнография может нанести непоправимый вред психике несовершеннолетних, столкнувшихся с этой продукцией. Поэтому распространение порнографической продукции среди несовершеннолетних или их вовлечение в производство порнографии наказываются более строго – лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Проведение экспертизы

Эксперт-культуролог проверяет материалы исследуемого произведения на наличие обязательных признаков порнографии:

изображение или описание половых органов человека;

изображение или описание полового сношения;

изображение или описание действий сексуального характера, сопоставимого с половым сношением.

Нередко эксперту необходимо определить, к какой продукции – порнографической или эротической – относится произведение. Для этого он анализирует художественную ценность произведения и заложенные в нем смыслы.

В отличие от эротики и эротического искусства в порнографии:

изображение сексуальных сцен является самоцелью;

половой акт изображается исключительно в физиологическом ключе;

сюжет отсутствует либо служит формальной связкой между демонстрациями сексуальных сцен.

При этом важно, чтобы эксперт ориентировался в том виде искусств, к которому относятся исследуемые материалы. Лишь в этом случае удастся проанализировать произведение, учитывая его жанровую специфику и культурный контекст, и получить корректный результат – заключение, где указано, является ли исследуемый объект порнографией.

Культурологическая экспертиза имеет широкий спектр задач и достаточно востребована. Необходимость в ней может возникать в различных спорных ситуациях, которые требуют научно-обоснованного заключения специалиста.

Материал подготовлен: судебный эксперт Александр Третьяков - Институт судебных экспертиз и криминалистики