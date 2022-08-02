Молчала пять лет: крымчанина приговорили к 13 годам колонии за растление несовершеннолетней дочери сожительницы

Около пяти лет ребенок молчал о преступлениях, совершенных против его половой неприкосновенности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

65-летнего крымчанина приговорили к 13 годам колонии за растление несовершеннолетней дочери своей сожительницы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Проживая в гражданском браке с жительницей одного из сел, с октября 2016 по август 2021 года мужчина совершил 54 эпизода насильственных действий против ребенка. На момент первого эпизода девочке исполнилось всего 11 лет.

- Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ), - говорится в сообщении.

Девочка долгое время находилась в запуганном состоянии, пока не осмелилась рассказать обо всем однокласснице, у которой мама работала в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчина вину в совершенных преступлениях не признал. Однако в ходе следствия было собрано достаточно улик, чтобы доказать его вину. Суд приговорил его 13 годам исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев.

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