Застрелил ради Daewoo Matiz: в Феодосии задержали мужчину, убившего владельца малолитражки

Мужчина выбросил тело жертвы между жилыми домами и попытался скрыться. Фото: пресс-служба МВД по РК

Вчера вечером, 2 августа, житель Феодосии застрелил из двуствольного ружья водителя «Daewoo Matiz» ради угона автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В полицию с заявлением о произошедшем обратился местный житель, который услышал выстрел под окнами своего дома по улице Степаняна.

По версии следствия, вечером злоумышленник вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках подходящей для угона машины.

- Подозреваемый выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами. С места преступления он попытался скрыться на похищенном транспорте, однако был задержан жителем соседнего дома, - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 37-летний безработный житель Феодосии, который подозревается также в совершении ранее разбойном нападении и еще одном убийстве.

Прибывшие на место следователи-криминалисты провели осмотр территории, допросили очевидцев и нашли двуствольное ружье, из которого был произведен выстрел. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный дает показания. Расследование продолжается.

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