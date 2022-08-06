В центре поселка Новый Свет из-за ливня размыло подпорную стену: упавшие камни придавили автомобили

От бушующей стихии пострадали три автомобиля. Фото: Tg-канал «Крымский репортаж Сандро»

В центре поселка Новый Свет разбушевалась непогода - из-за ливня размыло подпорную стену. Ограждение упало на припаркованные рядом автомобили. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, автомобили придавило упавшими на них глыбами камней.

Поток грязи и воды снес подпорную конструкцию и направился в море. Ситуация на пляже теперь тоже оставляет желать лучшего.

Пляжный отдых оказался омрачен. Фото: Tg-канал «Крымский репортаж Сандро»

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, к счастью, от природной стихии никто не пострадал.

- Из-за ливня подмыло забор местного предприятия по производству шампанского. Разрушившийся забор повредил три припаркованных автомобиля, - уточнили КП-Крым в пресс-службе спасательного ведомства.

Дороги из-за ливня тоже размыло. Фото: Tg-канал «Крымский репортаж Сандро»

На данный момент на месте работают коммунальные службы.

К счастью, никто из людей не пострадал. Фото: Tg-канал «Крымский репортаж Сандро»

Напомним, как и предупреждало МЧС, во второй половине дня в Крыму резко испортилась погода - местами полуостров накрыли сильные ливни. Ожидается также и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым накроют сильные ливни 6 августа

Ухудшение погоды возможно во второй половине дня (подробнее)