Крым накроют сильные ливни 6 августа

Несмотря на дождь, погода в Крыму будет жаркой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний зной 6 августа прервут дожди. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, во второй половине дня ожидается существенное ухудшение погоды.

- Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, по данным gismeteo, кратковременные грозовые дожди сегодня возможны в Симферополе и Ялте.

Температура воздуха в крымской столице днем составит до +31 градуса Цельсия.