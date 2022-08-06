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Общество6 августа 2022 9:38

Крым накроют сильные ливни 6 августа

Ухудшение погоды возможно во второй половине дня
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Несмотря на дождь, погода в Крыму будет жаркой

Несмотря на дождь, погода в Крыму будет жаркой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний зной 6 августа прервут дожди. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, во второй половине дня ожидается существенное ухудшение погоды.

- Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, по данным gismeteo, кратковременные грозовые дожди сегодня возможны в Симферополе и Ялте.

Температура воздуха в крымской столице днем составит до +31 градуса Цельсия.