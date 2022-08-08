Полет с 27 метров: как в Крыму прошел международный фестиваль по хай-дайвингу

Спортсмены со всего мира соревновались в прыжках со скалы Дива Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму завершился второй этап международных фестивалей по хай-дайвингу «Крылья мира». Проходил он в Симеизе на скале Дива в воскресенье, 7 августа.

Мероприятие собрало 12 сильнейших спортсменов мира из России, Великобритании, Испании, Польши, Германии, Бразилии, Чехии и Колумбии.

О том, как прошел международный фестиваль - в материале «Комсомолки».

Фестиваль проходил в два этапа - в Севастополе и Симеизе

За несколько лет хай-дайвинг стал для Крыма имиджевым событием. Мероприятие собрало на побережье Симеиза, пожалуй, всех ценителей красочной спортивной дисциплины - жителей и гостей полуострова.

В соревнованиях участвовали спортсмены со всех уголков мира Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первый этап соревнований по хай-дайвингу проходил в Севастополе. Там спортсмены прыгали с искусственной вышки высотой 27 метров. Его победителем стал спортсмен из Чехии Михаил Навратил. Второе место взял колумбиец Мигель Гарсиа. Замкнул тройку лидеров испанец Карлос Гимено. Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли пятое и девятое места.

Прыгать с 27-метровой высоты - занятие не для новичков Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Мы совместили все стихи в одном месте и в одноименном шоу - воду, землю, воздух и огонь, который разожгут наши спортсмены в сердцах зрителей, - говорил ранее президент Межрегиональной общественной организации «Федерация Хай-дайвинга» Анри Канунов.

На побережье Симеиза собрались сотни ценителей красочного спорта Фото: Виталий ПАРУБОВ

Второй этап собрал сильнейших хай-дайверов мира в Симеизе. Здесь правила изменились - прыгать предстояло с естественной вышки. Разумеется, лучшего места, чем скала Дива было не найти.

Места на пляже для зрителей было мало Фото: Виталий ПАРУБОВ

Россиянин Артем Сильченко стал одним из победителей соревнований - он занял третье место Фото: Виталий ПАРУБОВ

Победителем второго этапа стал Блейк Олдридж из Великобритании. Россиянин Артем Сильченко взял «серебро», а третье место занял спортсмен из Испании Альберто Девора Рамос.

Спортсмены рады своим победам Фото: Виталий ПАРУБОВ

По итогам двух туров звание лучшего хай-дайвера 2022 года завоевал спортсмен из Великобритании Блейк Олридж. Второе место занял испанец Карлос Химено, а третье место поделили между собой россиянин Артем Сильченко и колумбиец Мигель Гарсиа.

Мастерство хай-дайверов поразило гостей фестиваля Фото: Виталий ПАРУБОВ

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