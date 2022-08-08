Полиция Севастополя разыскивает парочку, занявшуюся сексом на барной стойке клуба

Сотрудники полиции начали поиски героев жаркого видео. Фото: МВД по Севастополю

После шокирующего случая в ночном клубе Севастополя, когда ночью 8 августа в одном из городских баров охранник заведения прилюдно занялся любовью с одной из посетительниц прямо на барной стойке, полиция города-героя начала проверку в заведении.

Напомним, ночью на выходных жителей и гостей города-героя шокировал пикантный инцидент. Как рассказал КП-Крым гость молодежной тусовки, в самый разгар вечеринки на барной стойке появилась девушка, которая разделась и занялась сексом с одним из охранников заведения. Парочка без смущения занималась любовью на глазах у танцпола. Видео инцидента попало в отделение полиции.

- В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором мужчина и девушка, совершают действия сексуального характера, находясь в общественном месте - в одном из увеселительных заведений города, - сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.

Сотрудники полиции начали поиски героев жаркого видео. По результатам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.

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