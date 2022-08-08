В ночном клубе Севастополя охранник занялся сексом с девушкой на барной стойке

Администраторы заведения и охранники не пытались помешать происходящему на барной стойке. Фото: скриншот из видео

Прошедшие выходные для Севастополя стали по-настоящему жаркими. Кроме палящего солнца и летне-курортного настроения, жителей и гостей города-героя шокировал пикантный инцидент, который произошел в местном ночном клубе. Ночью 8 августа в одном из городских баров охранник заведения прилюдно занялся любовью с одной из посетительниц прямо на барной стойке.

Как обычно, в выходные вечером в заведении устраивали шумную вечеринку. Сотни севастопольцев выпивали, танцевали и веселились на танцполе. Когда основная часть мероприятия отгремела, около трех часов ночи началась кульминация. Как рассказал КП-Крым гость молодежной тусовки, в какой-то момент на барной стойке появилась девушка, которая начала медленно двигаться под громкую музыку и снимать одежду.

- Она вышла на сцену, разделась сначала до нижнего белья, а потом полностью. Исполняла непристойные танец с одним из ведущих «дискача», а после - уединилась с ним, - рассказывает очевидец.

Около двадцати минут парочка занималась любовью прямо на глазах у толпы. Их не смущали крики из зала и съемка на телефон. Но на этом ночное шоу не закончилось.

- Потом она вновь и занялась половым актом с одним из охранников на барной стойке, публика все это снимала. Я с друзьями в шоке, ведь их даже не смущала аудитория в человек сто, а то и больше!

По словам посетителя клуба, администраторы заведения и охранники не пытались помешать происходящему на барной стойке. Некоторые даже подбадривали новоиспеченных «артистов».

Примечательно, что ранее в этом же клубе уже происходили подобные вещи, однако заведения из-за этого никогда не закрывали.

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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