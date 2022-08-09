В Крыму пьяный военный случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий получил два года колонии-поселения. Фото: скриншот из видео

В Крыму военнослужащий отправится в колонию-поселение за нарушение правил обращения с оружием. Мужчина перебрал с алкоголем и случайно застрелил сослуживца. Как сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, контрактника приговорили к двум годам лишения свободы.

Произошло все в мае этого года. Один из военнослужащих, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забрался внутрь военной техники и решил разобрать оружие. Рядом с мужчиной находился его сослуживец, для которого этот день стал последним в жизни.

- Не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, военнослужащий С. произвел выстрел в сослуживца, от которого тот погиб, - подчеркнули в пресс-службе военного суда.

В такой именно военной технике находился пьяный контрактник, в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда не уточнили.

Суд признал военнослужащего виновным по второй части статьи 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следующие два года он проведет в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранее контрактник в Крыму получил год колонии за самоволку. Парень ушел в отпуск и не планировал возвращаться в военную часть. Скрывался военнослужащий по всему полуострову, а за время самоволки даже успел угнать автомобиль.

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