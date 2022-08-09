Эвакуировано порядка 30 человек из ближайших домов. Фото: Colonelcassad/ Телеграм-канал

В середине дня 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка, что под Саками, произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в 15:20 на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

- В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, - добавили в Минобороны.

На данный момент на месте принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

Напомним, на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Гражданские при взрывах не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из ближайших домов. Людей расселят в пансионатах и гостиницах.

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