Ощутили перебои со связью: туристы раскрыли правду об обстановке в Крыму после взрывов

Клубы черного дыма видны были в нескольких районах Крыма

Курортная Евпатория находится в 19 километрах от места взрыва на аэродроме в Новофедоровке. Здесь слышали его отголоски и на время даже ощутили перебои с мобильной связью.

- Вот час назад услышали гулкий звук, как от взрыва. Сразу включили телевизоры, - говорит Оксана, администратор одной из многочисленных гостиниц в центре Евпатории.

По ее словам, несколько дней в Крыму стоит адская жара.

- Что-то там, снаряд сдетонировал, никто нас не атаковал, - говорит она.

И хотя в сети появилась информация об эвакуации жителей соседних с Новофедоровкой районов, никаких распоряжений на этот счет жители Евпатории не получали.

- Вы что?! Туристы все на месте, - продолжает Оксана по телефону.

К слову, свободных номеров в гостинице, по ее словам, сейчас немного.

- Есть двукомнатный семейный за 10 тысяч в сутки с завтраком по системе «шведский стол». И еще один. Остальные забронированы до сентября, - говорит администратор. - Мы лишь только ощутили перебои со связью, а так все спокойно.

По поводу отмены бронирования, по ее словам, никто пока тоже не обращался.

А рядом с Евпаторией, в Саках, тоже все спокойно. Сотрудник санатория «Полтава-Крым» Дмитрий Ясенюк рассказал, что никто никуда не уезжает.

- Я в четырех километрах от места событий, у нас все спокойно, - говорит Дмитрий. Туристы остаются в своих гостиницах и уезжать не собираются. Не слышал ни об одном желающем покинуть наш санаторий.

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