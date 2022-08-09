«Когда бахнуло, аж уши заложило!»: туристка рассказала, какая была обстановка на пляже после взрывов в Новофедоровке

Когда прогремел взрыв, многие туристы стали искать укрытие.

В крымском поселке Новофедоровка, где прогремела серия взрывов, сейчас работают военные, правоохранители, спасатели и медики. Уже известно, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов на местном аэродроме. Клубы дыма, которые стали появляться над местом ЧП, были видны за десятки километров от населенного пункта. Напугал людей и сильнейший грохот, который сопровождался после взрывов.

- Вместе с детьми и подругой я отдыхала в самой Новофедоровке. Вы знаете, когда оно бахнуло, то мне казалось, что нахожусь в нескольких метрах от места взрыва! Он был очень сильный, аж уши заложило! – рассказывает kp.ru туристка Нина Федорова (имя изменено – Авт.). - Это было очень громко и неожиданно, много дыма и дети тут стали плакать! Я испугалась и начала убегать к дому, где мы разместились.

Отпуск для семьи, по словам женщины, закончился. Сейчас они собираются домой. В соцсетях неравнодушные водители, которые собирались выезжать с полуострова, предлагают свою помощь людям. Они на безвозмездной основе готовы вывезти семьи.

Клубы дыма были видны даже в соседних населенных пунктах.

Сейчас перекрыто движение на Севастополь.

Напомним, серия взрывов раздалась в Новофедоровке Сакского района в 15 часов дня 9 августа. В Минобороны РФ уточнили, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По периметру аэродрома выставлено оцепление. Глава Крыма Сергей Аксёнов приехал в Новофедоровку и сообщил, что в поселке общей эвакуации нет. Но принято решение о вывозе людей из домов, которые находятся рядом с воинской частью. В Сакскую районную больницу доставлено 5 пострадавших, один из них – ребенок. Также известно, что один человек погиб после взрывов в районе Новофёдоровки Сакского района.

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