«Билеты уже в продаже»: из Москвы в Ялту запустили автобусы

Первый автобус выйдет в рейс 19 августа Фото: Евгений КОЧКИН

Из Москвы до Ялты запускаются регулярные автобусы. Первый отправится в рейс уже 19 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать бесперебойную связь с регионами и запускать маршруты в другие города. Сейчас мы запускаем новое направление в Ялту - у москвичей появится больше возможностей с комфортом добраться до курорта. Билеты уже в продаже, - сообщил заммэра Москвы.

Максим Лискутов отметил, что туристические автобусы из столицы в Новомосковск и Геленджик уже совершили больше тысячи рейсов и перевезли около 23 тысяч пассажиров. Эти направления пользуются популярностью.

Автобусы в Ялту будут отъезжать от московского автовокзала «Саларьево» раз в неделю. Пассажиры проведут в пути 29 часов. Также отмечается, что в транспорте действует система безопасности, а водители сменяются во время маршрута.

Изнывать от жары или холода тоже не придется – в салоне действует климат-контроль, а на креслах есть откидные столики.

Приобрести билеты на новый рейс можно в приложении «Метро Москвы», на сайте mosmetro.ru в разделе «Как оплатить», а также в кассах всех московских автовокзалов и автостанций. Также купить проездные можно в дополнительных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».

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