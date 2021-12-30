Крым закупил 295 автобусов за счет бюджета Москвы

Новые автобусы работают от государственного перевозчика "Крымтроллейбус" Фото: Архив "КП"

Крым в этом году закупил 295 автобусов за счет ассигнований правительства Москвы. Об этом сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

- 27 декабря поступили первые 100 автобусов, - отметил он. - Полностью обновлен подвижной состав в Джанкойском районе на 30 автобусов и 20 в самом Джанкое.

В Красногвардейский район поступило 15 автобусов, иди половина от выходящего на маршруты транспорта. Пассажирские перевозки выполняет филиал ГУП РК «Крымтроллейбус».

Симферополь получит 100 новых единиц транспорта на маршруты. Дополнительно будет отремонтировано еще 42 автобуса.

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