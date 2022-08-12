ФСБ задержала севастопольца за призывы к экстремизму и неуважение к религии

За высказывания в Сети мужчина может получить реальный тюремный срок - до пяти лет лишения свободы Фото: "КП" Архив

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 41-летнего мужчину, призывавшего к экстремизму в Интернете. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, свою «деятельность» житель Севастополя вел в соцсети «ВКонтакте».

Как выяснили силовики, севастополец неоднократно размещал в Интернете комментарии, призывающие к насилию в отношении лиц определенных национальностей и профессий. На этом злоба мужчины не закончилась - гневные посты хэйтер посвящал и представителям иных рас.

- Кроме того, он размещал и иные материалы, направленные на выражение явного неуважения к обществу, преследуя цель оскорбления религиозных чувств верующих, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

В отношении «сетевого воина» завели уголовное дело по второй части статьи 280 и первой части статьи 148 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также совершению публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы - именно такой максимальный срок предусматривает санкция вменяемой ему статьи.

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