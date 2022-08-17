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Происшествия17 августа 2022 13:17

Воры вынесли из севастопольского храма драгоценностей на миллион рублей

Двое мужчин также могут быть причастны минимум к четырем аналогичным кражам
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Мужчины пробирались в православные церкви по ночам и похищали ювелирку, оставленную прихожанами. Фото: скриншот из видео МВД России

Мужчины пробирались в православные церкви по ночам и похищали ювелирку, оставленную прихожанами. Фото: скриншот из видео МВД России

В Севастополе сотрудники уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из города-героя и Крыма задержали двух мужчин, которые пробирались в православные храмы и воровали оттуда драгоценности. Как сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, свою «деятельность» похитители вели в ночное время, когда церкви пустовали.

По данным правоохранителей, преступники разбивали в храмах окна и похищали с икон принесенные в дар прихожанами ювелирные изделия. Есть все основания полагать, что мужчины могут быть замешаны минимум к четырем аналогичным кражам в этом году - в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и в республике Беларусь.

Задержали воров драгоценностей силовики после их «крупного улова» в Севастополе. Мужчины по проверенной схеме обчистили в городе-герое Свято-Никольский храм, однако, попали на камеры видеонаблюдения. Полицейские выяснили личности преступников и остановили их автомобиль.

- Похищенные украшения на сумму более одного миллиона рублей соучастники спрятали под капотом. В багажнике и салоне обнаружены элементы экипировки, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - рассказала Ирина Волк.

Как выяснили оперативники, храмы воры выбирали не просто так. Они тщательно готовились к каждому преступлению - посещали церкви, оценивая насколько там можно «разжиться» ювелирными изделиями и соблюдали все меры конспирации. Кроме того, преступники за время своей деятельности несколько раз меняли машины.

В отношении двух воров возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

На данный момент полицейские выясняют, к каким еще аналогичным преступлениям могли быть причастны «любители» церковных драгоценностей.

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