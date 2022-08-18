Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике возле аэропорта Бельбек

Хлопки жители Севастополя услышали около 22 часов 18 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе аэропорта Бельбек около 22 часов 18 августа были слышны мощные хлопки. Как сообщают очевидцы в соцсетях, звуки были слышны в Андреевке и на Северной стороне Севастополя.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как отметил глава города-героя в своем Telegram-канале, в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотник.

Никаких повреждений нет. Никто не пострадал, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Губернатор также призвал граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, ведь ситуацией пользуются украинские националисты и лишь нагоняют страх.

- Уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке, - отметил глава Севастополя.

Напомним, часом ранее мощный хлопок прогремел и в Керчи. По информации местных жителей, звук был такой силы, что в домах задрожали стены, а в автомобилях сработала сигнализация.

Успокоил местных жителей советник главы Крыма Олег Крючков. Он объяснил, что в городе сработали системы ПВО, и никакой опасности нет.

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