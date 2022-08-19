Жуткий смерч уничтожил устричную ферму в Крыму

Огромная воронка появилась из низкой дождевой тучи. Фото: Соцсети

19 августа курортному поселку Новоозерное, что под Саками, пришлось несладко. Переменчивая крымская погода подготовила для местных жителей очередной «сюрприз» в виде жуткого смерча, который почти уничтожил устричную ферму.

Внезапный ураган удалось снять очевидцем, поэтому уже утром кадры быстро распространили по соцсетям. На них огромная воронка появилась из низкой дождевой тучи и в ту же секунду начала сметать все на своем пути.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по республике, от непогоды пострадали даже машины, которые были припаркованы поблизости. К счастью, жертв и пострадавших нет.

- В результате прохождения смерча в поселке Новоозерное Сакского района на территории ООО «Донузлав Аквакультура» (устричная ферма) жертв, пострадавших нет, – сообщили в МЧС.

Так, у производственного строения устричной фермы повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, а также 5 частных автомобилей.

Синоптики Крымского гидрометцентра предупреждают, что ураган вскоре может добраться и до Сочи, поэтому в южных городах России уже несколько дней действует штормовое предупреждение, так как есть опасность формирования смерчей над морем, а ветер может усилиться до 14 м/с.

Кроме того, по данным МЧС ,18 августа на территории Ялта выпало 94 мм осадков, в Нижнегорском районе - 30 мм, Раздольненском – 22 мм, Черноморском районе – 20 мм, Белогорском - 13 мм, Джанкойском – 9 мм, в Симферополе – 6 мм.

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