В южных городах России уже несколько дней действует штормовое предупреждение. Фото: Соцсети

В курортном поселке Новоозерное недалеко от города Саки прошел гигантский разрушительный ураган. Внезапный «сюрприз» непогоды удалось снять очевидцем, поэтому уже утром кадры быстро распространили по соцсетям. «Комсомолка» публикует видео смерча в Крыму 19 августа.

ВИДЕО СМЕРЧА В КРЫМУ 19 АВГУСТА

Хоть видео длится не так долго, даже нескольких секунд достаточно, чтобы понять, что сила урагана – огромная. Всего за секунду гигантская воронка формируется из низкой дождевой тучи, а позже начинает сметать все на своем пути. Так, на пути смерча оказалась и устричная ферма. Из-за непогоды небольшому участку земли пришлось непросто.

По информации пресс-службе регионального МЧС, смерч в Крыму уничтожил даже машины, которые были припаркованы поблизости. К счастью, жертв и пострадавших нет.

ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ СМЕРЧА В САКСКОМ РАЙОНЕ НЕТ

- В результате прохождения смерча в поселке Новоозерное Сакского района на территории ООО «Донузлав Аквакультура» (устричная ферма) жертв, пострадавших нет, – сообщили в МЧС.

Так, у производственного строения устричной фермы повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, а также пять частных автомобилей, что стояли неподалеку от популярного туристического места.

Синоптики регионального гидрометцентра уже не раз предупреждали об ухудшении погоды и о том, что возможны смерчи в Крыму. По их словам, жуткий погодный феномен в скором времени может даже добраться до Сочи и Краснодара.

Заметим, в южных городах России уже несколько дней действует штормовое предупреждение, так как есть опасность формирования смерчей над морем, а ветер может усилиться до 14 м/с. В некоторых районах возможен дождь, который накроет во второй половине дня и продлится до вечера.

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