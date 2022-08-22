Прокуратура выяснит, почему годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Симферополе

Сейчас ребенок находится дома, его жизни ничего не угрожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымская прокуратура начала проверку после падения годовалого ребенка из окна квартиры, расположенной на втором этаже в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 22 августа. По данным прокуратуры, дело было на улице Маршала Жукова. Как ранее писала КП-Крым, малыш выжил, но получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

В пресс-службе ведомства уточнили, что малыш получил ушибы мягких тканей. В настоящее время он находится дома.

- В ходе проверки <...> будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

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