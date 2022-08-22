В Симферополе годовалый ребенок выпал из окна второго этажа 22 августа

Выпавшего из окна ребенка доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 22 августа, в Симферополе годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом сообщили в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и СМП».
- С травмами средней степени тяжести ребенка доставили в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», его жизни и здоровью ничего не угрожает, - говорится в сообщении.
Ранее стала известна судьба крымчанки, выбросившей 8-летнюю дочь из окна. Женщина скинула малолетнюю дочь с четвертого этажа и попала в психлечебницу.
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