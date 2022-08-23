В Севастополе старики с деменцией переписали на полицейских шесть квартир, думая, что снимаются в ролике о борьбе с мошенниками

Силовики раскрыли схему мошенничества "черных риелторов" в Севастополе. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Крымский Следком раскрыл весьма замысловатую схему мошенничества «черных риелторов», которые под предлогом борьбы с аферистами отбирали у стариков недвижимость в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В июне 2018 года действующие на тот момент участковый и инспектор ППС создали группу для хищения квартир одиноких пенсионеров. В нее привлекли еще одного знакомого с опытом проведения сделок с недвижимостью и тетю одного из полицейских, на которую оформлялась эта недвижимость для перепродажи.

- Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений. Главный исполнитель - риелтор на основании документов, полученных обманным путем от пенсионеров, изготавливал на себя доверенность для дальнейшей перерегистрации имущества, - говорится в сообщении.

Жертвами стали пять одиноких стариков с разными заболеваниями. Силовики просили пожилых людей принять участие в съемках профилактического ролика о борьбе с мошенниками, в ходе которого пенсионеры на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своих квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом.

Преступникам удалось отобрать у ничего не подозревающих севастопольцев шесть квартир и один земельный участок. Но выручить деньги на перепродаже не успели - их раскрыли, а недвижимость арестовали. В разоблачении деятельности аферистов принимали участие сотрудники Следкома, ФСБ и ОРЧ СБ УВД. Мошенников задержали в августе 2021 года.

Расследование уголовного дело против главного исполнителя преступной группы завершено. В процессе он сотрудничал со следствием и полностью признал вину. Сейчас материалы дела изучает прокуратура, далее - суд. Также завершены расследования в отношении двух экс-сотрудников полиции и мужчины, который сотрудничал с ними в качестве эксперта по продаже недвижимости. Обвиняемые знакомятся с материалами дела.

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