В Севастополе сторонник украинских неонацистов, хранивший дома взрывчатку, отделался условным сроком

Во время обысков у 42-летнего севастопольца в квартире нашли взрывное устройство мощностью 590 граммов Фото: Архив "КП"

В Севастополе завели уголовное дело на местного жителя, который у себя дома хранил взрывное устройство.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю, операция по его задержанию была проведена совместно с полицией.

Во время обысков у 42-летнего севастопольца в квартире нашли взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным силовиков, мужчина являлся сторонников украинского национализма. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

- Нахимовский районный суд г. Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей. Определением Севастопольского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен в силе, таким образом, он вступил в законную силу, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая в Севастополе произошла похожая ситуация. Тогда ФСБ в Севастополе задержала 46-летнего местного жителя, хранившего тротил, сотни патронов и самодельный обрез. На даче у мужчины были обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук

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