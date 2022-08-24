Губернатор Севастополя встретился с девочкой, которую выгнали из торгового центра из-за аутизма

инцидентом в торговом центре заинтересовался республиканский Следком, Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

После того, как девятилетнюю девочку с аутизмом выгнали из торгового центра в Севастополе под предлогом того, что детей-инвалидов из соображений безопасности не пускают в игровые зоны, губернатор города Михаил Развожаев решил лично разобраться в ситуации. Он встретился с семьей девочки.

Выяснилось, что во время шопинга мать девочки Любовь Харченко вместе с двумя дочками Евой и Нелли зашли в игровой центр. Ранее они уже бывали здесь не раз и их без проблем пускали на аттракционы, однако последний визит закончился неудачей.

- Видел, что руководство центра продолжает настаивать на том, что они все сделали правильно и заботились о безопасности ребенка. Здесь хотел бы отметить: даже если по технике безопасности нельзя, уверен, что пояснять это нужно мягче и корректнее. И уж точно не может быть ситуации, когда в один день на аттракцион пускают, а на другой - нет. Хотя мне кажется, что здесь надо было просто извиниться, - написал в своем telegram-канале губернатор.

Он также добавил, что после инцидента поручил своему заместителю Александру Кулагину собрать очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Севастополя. Предпринимателям еще раз объяснят, как они должны поступать в подобных случаях. В качестве небольшого подарка губернатор подарил Нелли и ее сестре сертификат на посещение парка «Дримвуд».

Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

- Хотел обратиться еще раз ко всем владельцам и работникам развлекательных центров. Давайте не забывать о культуре и человечности. Тем более родители детей с особенными потребностями знают своих детей, и уж точно не желают им вреда.

Напомним, инцидентом в торговом центре заинтересовался республиканский Следком, который начал проверку на предмет ограничения прав ребенка-инвалида на доступную среду.

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