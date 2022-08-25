Хакеры взломали сайт интернет-провайдера и поздравили крымчан с Днем независимости Украины

24 августа на официальный сайт «Миранда-медиа» была совершена хакерская атака Фото: Евгения ГУСЕВА

24 августа сотрудники крымского интернет-провайдера «Миранда-медиа» заметили неладное. Их клиентам рассылкой пришло поздравление с Днем независимости Украины. Неизвестные взломали сайт компании и разместили баннеры с украинской символикой и языком. О неожиданной хакерской атаке пожаловались пользователи интернета, а позже сообщили и на официальном сайте «Миранда-медиа».

Фото: "Злой Крымчанин" / ВК

- 24 августа на официальный сайт «Миранда-медиа» была совершена хакерская атака. В течение 2-х часов компания восстановила корректную работу сервиса. В настоящий момент в поисковике Google сохранены кэш данные, которые, при запросе в поиске «Миранда-медиа» отображают информацию, не публикуемую компанией, а именно – слова поздравления с днем независимости соседнего государства, - отметили в компании.

В пресс-службе провайдера также добавили, что кэш-данные обновляются только один раз в сутки, поэтому после обновления сервисов Google формулировка исчезнет.

Напомним, ранее хакерские атаки с подобным посылом происходили на сайтах крымских муниципалитетов. В конце мая хакеры взломали сайт администрации Нахимовского округа Севастополя.

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