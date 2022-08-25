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Происшествия25 августа 2022 10:47

В Евпатории будут судить 21-летнего парня, рассылавшего порнографию подросткам от женского имени

Как оказалось, молодой человек нигде не работает, кроме того, ранее он был отчислен из вуза
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних из Татарстана и Крыма

Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних из Татарстана и Крыма

Фото: Артем КИЛЬКИН

21-летний парень из Евпатории попался на распространении порнографии среди несовершеннолетних в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В одной из социальных сетей молодой человек создал страницу от женского имени и стал под таким прикрытием виртуально знакомиться с подростками. В пресс-службе Следкома уточнили, что потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних из Татарстана и Крыма.

- С февраля по июнь 2021 года он рассылал школьницам фотографии интимного содержания, таким образом растлевая их, - говорится в сообщении.

Как оказалось, парень нигде не работает, кроме того, ранее его отчислили из вуза. Сейчас он заключен под стражу, за безрассудное поведение его ждет суд. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении у прокуратуры.

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