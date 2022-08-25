В Евпатории будут судить 21-летнего парня, рассылавшего порнографию подросткам от женского имени

Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних из Татарстана и Крыма Фото: Артем КИЛЬКИН

21-летний парень из Евпатории попался на распространении порнографии среди несовершеннолетних в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В одной из социальных сетей молодой человек создал страницу от женского имени и стал под таким прикрытием виртуально знакомиться с подростками. В пресс-службе Следкома уточнили, что потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних из Татарстана и Крыма.

- С февраля по июнь 2021 года он рассылал школьницам фотографии интимного содержания, таким образом растлевая их, - говорится в сообщении.

Как оказалось, парень нигде не работает, кроме того, ранее его отчислили из вуза. Сейчас он заключен под стражу, за безрассудное поведение его ждет суд. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении у прокуратуры.

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